



Зампредседателя ПА: ФАТХ переживает "упадок в массах"

Высокопоставленный палестинский чиновник предупреждает, что популярность правящей партии ФАТХ в Иудее и Самарии снижается из-за ее невыполнения обещаний.



"Я могу сказать вам, что присутствие ФАТХ в массах несколько ослабевает, — говорит журналистам в Рамалле Махмуд Алул, заместитель председателя правящего на территории светского движения ФАТХ Махмуда Аббаса.



"ФАТХ принял мирные меры и дал обещания общественности, но не смог их выполнить", — добавляет он. — "Это неотъемлемая часть того, что привело к снижению его популярности".



В свои 72 года Алул является одной из самых высокопоставленных фигур в палестинском движении и часто упоминается как возможный преемник 87-летнего Аббаса. Но он, похоже, исключает себя в качестве следующего лидера, говоря: "Мы будем искать кого-то из молодого поколения".

