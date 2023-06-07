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Зампредседателя ПА: ФАТХ переживает "упадок в массах"
07.06.2023 17:20 Евгения Маркова

Зампредседателя ПА: ФАТХ переживает "упадок в массах"

Высокопоставленный палестинский чиновник предупреждает, что популярность правящей партии ФАТХ в Иудее и Самарии снижается из-за ее невыполнения обещаний.

"Я могу сказать вам, что присутствие ФАТХ в массах несколько ослабевает, — говорит журналистам в Рамалле Махмуд Алул, заместитель председателя правящего на территории светского движения ФАТХ Махмуда Аббаса.

"ФАТХ принял мирные меры и дал обещания общественности, но не смог их выполнить", — добавляет он. — "Это неотъемлемая часть того, что привело к снижению его популярности".

В свои 72 года Алул является одной из самых высокопоставленных фигур в палестинском движении и часто упоминается как возможный преемник 87-летнего Аббаса. Но он, похоже, исключает себя в качестве следующего лидера, говоря: "Мы будем искать кого-то из молодого поколения".
 

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