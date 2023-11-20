"Заморозка" войны в Украине позволит России через 6 лет напасть на НАТО
Эксперты Немецкого общества внешней политики утверждают, что если война в Украине будет "заморожена", Россия через шесть лет сможет собрать силы для прямого конфликта со странами НАТО.
В частности, очень вероятным является российское вторжение в страны Балтии.
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В своих выводах эксперты опирались на данные, которые получили через источники в военных ведомствах и спецслужбах Германии.