



Заммэра Тель-Авива: изгоним эритрейских бунтовщиков из города

Заместитель мэра Тель-Авива Хаим Горен, отвечающий за безопасность города, поклялся "изгнать" эритрейских бунтовщиков.



Соответствующее заявление он сделал в субботу, 3 сентября, из-за беспорядков, в ходе которых пострадали более 170 человек.



"Я не успокоюсь, пока все бунтовщики не будут изгнаны из Тель-Авива. Это немыслимо, чтобы иностранец, не являющийся частью еврейской страны, таким образом наносил ущерб безопасности жителей города и правоохранителей", - возмутился он.



По словам Горена, он требует усиления полиции и сил безопасности на юге Тель-Авива. Также заместитель мэра города пожелал скорейшего выздоровления всем раненым полицейским.