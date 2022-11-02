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Заммэра Иерусалима: "Мы получили от Нетаниягу много тяжелых ударов"
02.11.2022 09:41 Ольга Белозерова

Заммэра Иерусалима: "Мы получили от Нетаниягу много тяжелых ударов"

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг не скрывал своей радости по поводу результатов экзитполов, выступая в предвыборном штабе партии "Оцма Йехудит".

"Это огромное достижение для истинных правых, которые не идут на компромиссы в отношении Земли Израиля, в отношении еврейской идентичности и не идут на компромиссы с врагом внутри и снаружи", - заявил он.

С другой стороны Арье Кинг проявил осторожность в отношении лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сообщает "Аруц Шева".

"Когда мы говорим о премьер-министре по имени Биньямин Нетаниягу, мы получили от него много тяжелых ударов. Если он возьмет  Ганца и оставит Итамара (Бен-Гвира - прим. ред.), я не буду шокирован", - заявил Кинг. 

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