



Заммэра Иерусалима: "Мы получили от Нетаниягу много тяжелых ударов"

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг не скрывал своей радости по поводу результатов экзитполов, выступая в предвыборном штабе партии "Оцма Йехудит".



"Это огромное достижение для истинных правых, которые не идут на компромиссы в отношении Земли Израиля, в отношении еврейской идентичности и не идут на компромиссы с врагом внутри и снаружи", - заявил он.



С другой стороны Арье Кинг проявил осторожность в отношении лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сообщает "Аруц Шева".



"Когда мы говорим о премьер-министре по имени Биньямин Нетаниягу, мы получили от него много тяжелых ударов. Если он возьмет Ганца и оставит Итамара (Бен-Гвира - прим. ред.), я не буду шокирован", - заявил Кинг.