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Заместитель госсекретаря США: ядерная сделка согласована не будет
09.09.2022 07:30 Алина Груднева

Заместитель госсекретаря США: ядерная сделка согласована не будет

Ядерная сделка с Ираном согласована не будет. 

 
По данным Israel Hayom, такой прогноз озвучила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе бесед, которые проводились за закрытыми дверями.
 
Она говорила в последние дни с некоторыми членами Конгресса от Демократической партии, которые выступают против ядерного соглашения с Ираном.
 
В ходе бесед Шерман выражала разочарование ядерными переговорами и тем фактом, что, несмотря на все попытки администрации Байдена, Тегеран по-прежнему осуществляет деятельность, которая мешает достижению соглашения.
 
Шерман считает, что соглашение с Ираном не будет подписано как минимум до "промежуточных выборов", которые состоятся 8 ноября.

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