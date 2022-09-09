



Заместитель госсекретаря США: ядерная сделка согласована не будет

Ядерная сделка с Ираном согласована не будет.

По данным Israel Hayom, такой прогноз озвучила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в ходе бесед, которые проводились за закрытыми дверями.

Она говорила в последние дни с некоторыми членами Конгресса от Демократической партии, которые выступают против ядерного соглашения с Ираном.

В ходе бесед Шерман выражала разочарование ядерными переговорами и тем фактом, что, несмотря на все попытки администрации Байдена, Тегеран по-прежнему осуществляет деятельность, которая мешает достижению соглашения.

Шерман считает, что соглашение с Ираном не будет подписано как минимум до "промежуточных выборов", которые состоятся 8 ноября.