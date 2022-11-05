



Замглавы Центробанка Китая подозревается в коррупции

Заместитель управляющего центральным банком Китая Фань Ифэй находится под следствием по подозрению в "серьезных нарушениях дисциплины и закона".



Об этом заявило агентство по борьбе с коррупцией правящей Коммунистической партии, сообщает Associated Press.



Фань, один из шести заместителей управляющего, занимал этот пост более семи лет. В последние годы он часто говорил об усилиях Китая по разработке цифровой валюты.



Отмечается, что центральная комиссия по проверке дисциплины не предоставила никаких подробностей обвинений против Фань Ифэй.

