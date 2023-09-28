



Замгендиректора минпроса подала в отставку и объяснила решение

Заместитель генерального директора министерства просвещения Гали Нахари подала в отставку.



Эту должность она занимала всего три месяца, отвечая за набор, обучение, развитие и расстановку кадров в сфере образования. В письме коллегам Нахари написала, что не может занимать эту должность из-за рабочего климата в министерстве.



"Я испытываю огромный разрыв между масштабом задач, возложенных на мои плечи, и климатом, существующим в министерстве, который не позволяет мне выполнять поставленные задачи. Все мои усилия предотвратить эту ситуацию оказались тщетными. В связи с этим я вынуждена покинуть свой пост", - сказала она.



Министр просвещения Йоав Киш принял ее заявление об отставке. Он отметил, что уважает решение Нахари и желает ей успехов в будущем. По неподтвержденным данным, распространяемым в СМИ, она была недовольна вмешательством со стороны офиса Киша в профессиональные решения сотрудников.