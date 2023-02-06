



Заместитель юридического советника: Судебная реформа ослабит демократию Израиля

Высокопоставленные чиновники в офисе генерального прокурора Гали Бахарав-Миары выступили в воскресенье на отдельных форумах против плана судебной реформы, а также стремления правительства поставить полицию в прямое подчинение Министерству национальной безопасности, утверждая, что оба шага разрушают систему сдерживания и противовесов.



Новая коалиция продвигает законопроект о радикальных изменениях в судебной системе, которые, по словам критиков, подорвут демократические основы Израиля. Реформа также планирует предоставить министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру больше полномочий в отношении политики полиции и ее начальника.



Выступая на заседании комитета Кнессета по Конституции, закону и правосудию, заместитель юридического советника правительства Авиталь Сомполински заявила законодателям, что план судебной реформы сделает страну "очень слабой демократией".



Сомполински предупредила, что планируемые изменения, в том числе резкое ограничение права БАГАЦа отменять законы и закрепление полного политического контроля над назначением судей, не обеспечат надлежащего баланса между ветвями власти, как утверждают их сторонники.



"В результате не будет достигнута сбалансированная система отношений, а скорее будет уничтожена система сдерживания и противовесов для Кнессета и правительства без создания какой-либо альтернативы", — сказала она, заявив, что предлагаемый план направлен на "почти полную отмену" судебной власти и беспрецедентное усиление полномочий законодательной и исполнительной власти.



Сомполински сказала, что цель улучшить баланс между ветвями власти приветствуется, но решительно выступила против текущей редакции реформы.



Она сказала, что план, предусматривающий отмену постановлений БАГАЦ большинством в 61 голос в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, "аномален по любым меркам", и добавила, что предложение предоставить коалиции полный контроль над назначением судей "политизирует систему правосудия и нанесет серьезный ущерб ее независимости и доверию к ней со стороны общества".



"Запланированная модель подчеркивает правление большинства как почти исключительный принцип, и это сделает страну очень слабой демократией", — сказала она.

