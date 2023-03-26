



Заместитель юридического советника раскритиковал законопроект о возвращении Дери

Заместитель юридического советника критикует законопроект, направленный на то, чтобы позволить главе ШАС Арье Дери восстановиться в должности после того, как БАГАЦ отменил его назначение в правительство из-за прошлых судимостей.



На слушаниях в специальной комиссии Кнессета, когда законопроект готовился к окончательным пленарным чтениям, заместитель юридического советник Джил Лаймон предсказывает, что закон будет отклонен БАГАЦ после принятия.



“Закон имеет фундаментальные недостатки и создает черную дыру”, — говорит он.



Этот закон устранит судебный надзор за выборами министров, что проложит путь к возвращению Дери.



