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Заместитель юридического советника раскритиковал законопроект о возвращении Дери
26.03.2023 17:05 Ирина Демьянова

Заместитель юридического советника раскритиковал законопроект о возвращении Дери

Заместитель юридического советника критикует законопроект, направленный на то, чтобы позволить главе ШАС Арье Дери восстановиться в должности после того, как БАГАЦ отменил его назначение в правительство из-за прошлых судимостей.

На слушаниях в специальной комиссии Кнессета, когда законопроект готовился к окончательным пленарным чтениям, заместитель юридического советник Джил Лаймон предсказывает, что закон будет отклонен БАГАЦ после принятия.

“Закон имеет фундаментальные недостатки и создает черную дыру”, — говорит он.

Этот закон устранит судебный надзор за выборами министров, что проложит путь к возвращению Дери.

 

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