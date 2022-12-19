



Заместитель начальника полиции Израиля подал в отставку

Заместитель начальника полиции Израиля Дэвид Битан сообщил начальнику полиции Коби Шабтаю о своей просьбе уйти в отставку после долгих лет службы в полиции.



Битан, 63 лет, занимал должность заместителя генерального инспектора в течение последних двух лет. Среди его должностей в полиции за прошедшие годы: Командир Тель-Авивского округа, командир Южного округа, начальник отдела планирования логистики, командир колледжа для старших офицеров, начальник штаба Лакиш и командир станции Офаким и Ашкелон. Он прослужил в полиции 37 лет.





Давид Битан сообщил Шабтаю, что его отставка произойдет после завершения раунда назначений по согласованию с министром внутренней безопасности и упорядоченного совмещения с его заменой, когда она будет определена. Лицом, которое назначит следующего зам. начальника полиции, будет новый министр Итамар Бен-Гвир.



Начальник полиции Яков Шабтай с уважением отнесся к просьбе Битана, пожелал ему успехов в будущем и отметил: "После моего назначения на должность начальника полиции и формирования высшего командного состава полиции я попросил генерала Давида Битана остаться на службе и быть назначенным заместителем генерального инспектора".



"К счастью, Битан откликнулся на мою просьбу, и перед этим был установлен определенный срок, в течение которого мы вместе стабилизируем организацию. В течение всего периода, когда мы вместе руководили полицией Израиля, я просил Биатана остаться на своем посту, хотя было несколько случаев, когда он обращался и просил уволиться, но по моей просьбе он остался в качестве моей правой руки, чтобы руководить процессами и изменениями в организации в период, когда полиция Израиля столкнулась с огромными проблемами."