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Заместитель министра обороны Украины подал в отставку
24.01.2023 10:05 Раиса Вовк

Заместитель министра обороны Украины подал в отставку

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания. 

Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - говорится в сообщении Минобороны.

Министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя. 

Напомним, на прошлой неделе СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Министерство обороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. 

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