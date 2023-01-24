



Заместитель министра обороны Украины подал в отставку

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"Вячеслав Шаповалов попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.



Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - говорится в сообщении Минобороны.



Министр обороны Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя.



Напомним, на прошлой неделе СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Министерство обороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах.