



Заместитель мэра Иерусалима: "Нетаниягу много обещает, но не делает"

Заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг в интервью "Аруц Шева" заявил, что Биньямин Нетаниягу дает обещания "правым", но сам "правым" не является.



"Нам, представителям правого крыла, было достаточно обещаний Биби Нетаниягу. Он все обещает, но ничего не делает. Он поддерживал переселение евреев с севера Самарии. Он не разрешал строить в Восточном Иерусалиме последние 10 лет. Он заморозил здание для евреев в Восточном Иерусалиме. Он не строил E1 между Маале-Адумим и Иерусалимом. Незаконные постройки арабов в Иудее и Самарии он не трогал. Он позволил бедуинам в Негеве делать все, что они хотели", - заявил Кинг.



Заммэра израильской столицы продолжил: "Я не говорю, что Биби не лидер "правого" крыла. Он лидер "правого" коалиционного политического блока, но он не "правый". Давайте будем предельно ясны. Он центрист и иногда готов пойти на компромисс с нашими врагами, и поэтому я приветствую Бецалеля Смотрича за то, что он делает".