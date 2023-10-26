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Заместитель Лаврова встретился с делегацией ХАМАСа
26.10.2023 17:43 Алина Груднева

Заместитель Лаврова встретился с делегацией ХАМАСа

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял у себя делегацию ХАМАСа, которая прибыла в Москву.

Как сообщалось ранее, делегацию возглавил член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.

После встречи тот заявил, что "высоко оценил позицию президента России Владимира Путина и дипломатические усилия РФ" в отношении ситуации в Газе.

А тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждает, что в Москве с официальным визитом также находится замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

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