



Заместитель Лаврова встретился с делегацией ХАМАСа

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял у себя делегацию ХАМАСа, которая прибыла в Москву.



Как сообщалось ранее, делегацию возглавил член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.



После встречи тот заявил, что "высоко оценил позицию президента России Владимира Путина и дипломатические усилия РФ" в отношении ситуации в Газе.



А тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждает, что в Москве с официальным визитом также находится замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.



