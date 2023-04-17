



Замены Дери будут назначены в министерства здравоохранения и внутренних дел

После нескольких недель, в течение которых в правительстве были только временные министры здравоохранения и внутренних дел, после того как глава ШАС, член Кнессета Арье Дери был вынужден уйти в отставку из-за решения БАГАЦа, постоянные министры должны быть назначены в течение следующих нескольких дней.



Согласно израильскому законодательству, временные министры могут занимать пост только три месяца. В среду состоится внеочередное заседание Кнессета для утверждения двух новых назначений. Вероятнее всего, член Кнессета от ШАС Моше Арбель, являющийся заместителем министра здравоохранения и внутренних дел, будет назначен полноправным министром на оба поста.