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Замбийский студент, отбывавший тюремный срок в России, погиб на войне в Украине
14.11.2022 22:35 Евгения Маркова

Замбийский студент, отбывавший тюремный срок в России, погиб на войне в Украине

23-летний Лемехани Натан Ньиренда, отбывавший тюремный срок в Москве, "скончался 22 сентября 2022 года в Украине", — говорится в заявлении министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

В заявлении уточняется, что замбийский студент "погиб на фронте".

Ньиренда, изучавший ядерную инженерию в Московском инженерно-физическом институте, в апреле 2020 года был приговорен к тюремному заключению сроком на девять лет и шесть месяцев.

По его словам, он находился в тюрьме строгого режима на окраине города. В заявлении не указывалось предполагаемое правонарушение.

"Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии лишиться жизни", — говорит Какубо.

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