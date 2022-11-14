



Замбийский студент, отбывавший тюремный срок в России, погиб на войне в Украине

23-летний Лемехани Натан Ньиренда, отбывавший тюремный срок в Москве, "скончался 22 сентября 2022 года в Украине", — говорится в заявлении министра иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.



В заявлении уточняется, что замбийский студент "погиб на фронте".



Ньиренда, изучавший ядерную инженерию в Московском инженерно-физическом институте, в апреле 2020 года был приговорен к тюремному заключению сроком на девять лет и шесть месяцев.



По его словам, он находился в тюрьме строгого режима на окраине города. В заявлении не указывалось предполагаемое правонарушение.



"Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине и впоследствии лишиться жизни", — говорит Какубо.