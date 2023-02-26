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Зам. юридического советника: казнь - самое страшное нарушение прав человека
26.02.2023 20:44 Аркадий Бочаровский

Зам. юридического советника: казнь - самое страшное нарушение прав человека


Заместитель юридического советника Шарон Афек выступил на обсуждении в правительстве закона о смертной казни для террористов.

Господин Афек заявил: "Лишение человека жизни, даже если он самый отъявленный убийца, является грубейшим нарушением права на жизнь, без предъявления сдерживающих или иных оправданий”.

На это министр юстиции Ярив левин сказал: “Это - не юридическая, это - политическая позиция, политическая позиция, отражающая определенное видение мира”.

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