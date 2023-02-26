



Зам. юридического советника: казнь - самое страшное нарушение прав человека



Заместитель юридического советника Шарон Афек выступил на обсуждении в правительстве закона о смертной казни для террористов.



Господин Афек заявил: "Лишение человека жизни, даже если он самый отъявленный убийца, является грубейшим нарушением права на жизнь, без предъявления сдерживающих или иных оправданий”.



На это министр юстиции Ярив левин сказал: “Это - не юридическая, это - политическая позиция, политическая позиция, отражающая определенное видение мира”.