



Зам. мэра Ришон Ле Циона подозревается в незаконном ввозе в страну украинки

Заместитель мэра Ришон Ле Циона Максим Бабицкий был допрошен в пятницу в Лахав 433 по подозрению в том, что помог туристке из Украины незаконно въехать в страну, и был отпущен под ограничительные условия.



Украинка была арестована в Израиле, и срок ее содержания под стражей был продлен до сегодняшнего дня. Адвокат, представляющий интересы туристки, сказал: "Все было сделано открыто. Я не вижу причин держать ее под стражей".



Заместитель мэра Ришон Ле Циона, Максим Бабицкий, является подозреваемым, который в Лахав 433 по подозрению в том, что он помог 29-летней туристке из Украины въехать в страну вопреки закону. Украинка разместила в социальной сети пост с просьбой о помощи во въезде в Израиль, а Бабицкий якобы откликнулся на этот пост и попытался ей помочь.



Бабицкий был задержан для допроса в пятницу утром. Туристка была арестована в выходные, когда она приземлилась в Бен-Гурион, прибыв рейсом из Таиланда, и ее арест был продлен в мировом суде Ришон Ле Циона до сегодняшнего дня. Заместитель мэра был отпущен домой под ограничительные условия по окончании многочасового расследования, в ходе которого следователи забрали его мобильный телефон в попытке получить информацию о его мотиве помочь женщине незаконно въехать в страну. Расследование показало, что некоторые из членов ее семьи находятся в Израиле нелегально.

