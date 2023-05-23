



Залужный провел переговоры с коллегами из США и НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Каволи.



"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.



Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога.



Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад.



Договорились с генералом Каволи и дальше активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины. Благодарю партнеров за поддержку и помощь. Итого – к Победе!"

