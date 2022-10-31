



Залужный: Победа над Россией дается нам тяжело, но непременно будет

Украина ведет войну против России на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Борьба длится не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



"Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которого превышает численностью наше в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности", - отметил генерал.



Залужный подчеркнул, что все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажду победить. Выдержали бы другие страны такое давление?



Главнокомандующий ВСУ указал, что только 31 октября враг применил по гражданским объектам Украины:



55 крылатых ракет Х-101; одну управляемую авиационную ракету Х-59; 22 зенитных ракеты до С-300; 4 дрона-камикадзе типа Shahed-136; один БПЛА "Ланцет-3".



"Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю. Победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет", - подытожил Залужный.