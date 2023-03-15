



Закрыто дело против экс-главы Моссада

Юридический советник правительства Гали Бахарв-Миара распорядилась завершить расследование по делу против бывшего главы Моссада Йоси Коэна.



Речь идет о расследовании обстоятельств, при которых он получил от австралийского миллиардера Джеймса Пакера 20 тысяч долларов наличными на свадьбу своей дочери летом 2016 года.



Сам Коэн рассказал, что принял средства после консультации с юрисконсультом разведывательной службы. Он тогда утверждал, что намерен вернуть подарок.



В 2021 году предыдущий юридический советник правительства Авихай Мандельблит поручил провести тщательное расследование.



