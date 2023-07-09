



Законопроект об отмене критерия "разумности" будет рассмотрен во вторник

Комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию объявляет, что во вторник он начнет обсуждение законопроекта о сокращении судебного надзора за политикой правительства путем лишения Верховного суда критерия “разумности”.



Ожидается, что законопроект, возродивший движение протеста против стремления правительства реформировать судебную систему, будет рассмотрен и принят в первом чтении завтра днем.



Комитет по конституции возглавляет Симха Ротман из Hелигиозного сионизма, крайне правый законодатель, которого считают одним из авторов судебной реформы. Слушания в начале этого года по другим аспектам реформы в его комитете часто превращались в хаотичные крики.



