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Законопроект об отмене критерия "разумности" будет рассмотрен во вторник
09.07.2023 21:34 Ирина Демьянова

Законопроект об отмене критерия "разумности" будет рассмотрен во вторник

Комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию объявляет, что во вторник он начнет обсуждение законопроекта о сокращении судебного надзора за политикой правительства путем лишения Верховного суда критерия “разумности”.

Ожидается, что законопроект, возродивший движение протеста против стремления правительства реформировать судебную систему, будет рассмотрен и принят в первом чтении завтра днем.

Комитет по конституции возглавляет Симха Ротман из Hелигиозного сионизма, крайне правый законодатель, которого считают одним из авторов судебной реформы. Слушания в начале этого года по другим аспектам реформы в его комитете часто превращались в хаотичные крики.

 

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