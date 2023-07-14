



Законопроект об “обосновании разумности” будет проголосован на следующей неделе

Председатель законодательной комиссии Симха Ротман начнет продвигать свой законопроект о “разумности” через Кнессет на следующей неделе, пишет The Times of Israel.



Воскресенье станет последним днем обсуждения законопроекта перед его вынесением на голосование, сообщил Ротман членам комиссии в четверг.



Ротман заявил, что намерен открыть законопроект для возражений со стороны оппозиции в воскресенье утром, которых, как ожидается, будут тысячи. Их нужно будет подать до 7 утра понедельника.



В понедельник утром Ротман планирует начать голосование по законопроекту, включая все его поправки, и чтобы к среде он прошел одобрение комиссии.



Ротман отметил, что из-за ожидаемого большого интереса к обсуждениям он ограничит комментарии членами комиссии и другими депутатами, которые еще не высказали свое мнение по законопроекту.



Если все пойдет по плану Ротмана, то законопроект будет передан на рассмотрение пленума Кнессета во втором и третьем чтении в следующее воскресенье, что официально сделает его законом.

Летняя сессия Кнессета завершится 30 июля.

