



Законопроект об иммунитете законодательства прошел первое голосование в Кнессете

В рамках своих усилий по изменению отношений между Кнессетом и судебной властью коалиция продвигает законопроект, позволяющий Кнессету принимать законы, которые заранее не подлежат судебному пересмотру.



В дополнение к этому пункту, который обеспечивает иммунитет даже в отношении законопроектов, противоречащих квазиконституционным Основным законам, законопроект также ограничит судебный надзор и сделает его возможным только в случае единогласного решения всей коллегии из 15 судей.



Несмотря на то, что он был предложен в качестве "замещающего" законопроекта, вносящего изменения в два Основных закона, он не включает так называемую замещающую оговорку, с помощью которой Кнессет мог бы восстановить закон, отклоненный судом. Скорее, законопроект фокусируется на положениях, которые с самого начала ограничивают полномочия суда по отмене законодательства.



Почти идентичный параллельному законопроекту, обсуждаемому в Комитете по конституции, законодательству и правосудию, частный законопроект председателя комитета Симхи Ротмана прошел первое чтение со счетом 62–51. В понедельник юрисконсульт комитета предупредил, что, исключая законы из сферы судебного рассмотрения, Кнессет лишает защиты гражданские свободы, включая равенство и свободу слова — прав, установленных судом.