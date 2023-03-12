



Законопроект об иммунитете сил безопасности временно заморожен

Широкое предложение предоставить израильским силам безопасности иммунитет от судебного преследования за их действия во время операций было приостановлено. Решение принято в воскресенье после того, как юридический советик предупредила, что законопроект подвергнет военных иностранному преследованию и создаст серьезную опасность для отношений между израильской общественностью и правоохранительными органами.



Законопроект должен был быть представлен на рассмотрение правительственной комиссии позже в тот же день, чтобы определить, поддерживает ли коалиция эту меру. После того, как Бахарав-Миара высказала свое мнение, законопроект был отложен.



“Это предложение значительно препятствует выполнению обязанности по расследованию подозрений в незаконном или ненадлежащем применении силы, обязанности, которая является частью защиты верховенства закона и прав человека в Государстве Израиль”, — предупредила она.



Критики предупреждают, что закон может подвергнуть сотрудников службы безопасности судебному преследованию за границей, в том числе в Международном уголовном суде в Гааге, если верховенство закона Израиля будет воспринято как подорванное.



Юридический советник повторила эти аргументы в письме в воскресенье Министерской комиссии по законодательству.



“Предлагаемый иммунитет коренным образом меняет точку равновесия и тем самым приводит к нарушению прав человека и других основных интересов”, — написала она, добавив, что он не является “подходящим инструментом для защиты этих важных интересов”.



Бен-Гвир обвинил генерального прокурора в “автоматическом“ противодействии тому, что он назвал “инициативой солдат ЦАХАЛа и против нашего врага“. Он также пообещал продолжать продвигать законопроект.



Партия “Ликуд“ “попросила отложить принятие закона, чтобы внести в него несколько изменений, и в настоящее время между сторонами ведутся переговоры“, — заявил представитель партии “Оцма Иегудит“, опровергая сообщения о том, что законопроект был отклонен комиссией по законодательству.



