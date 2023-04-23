



Законопроект об электронных браслетах - новая версия

Законопроект, который обяжет носить электронные браслеты с датчиком GPS лиц, совершивших домашнее насилие, был отложен в прошлом месяце министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, чтобы сделать его более "сбалансированным", сообщает новостной сайт Ynet.



Согласно первоначально предложенному закону, технология GPS должна была использоваться для обеспечения соблюдения запретительных судебных приказов. В офисе Бен-Гвира изначально заявили, что вместо этого готовится версия законопроекта, поддерживаемая правительством, — версия, которая должна включать повышенный акцент на защиту мужчин от ложных обвинений.



Но в сегодняшнем отчете говорится, что был добавлен пункт, который позволит применять электронные меры контроля только к правонарушителям, которые уже были осуждены за аналогичные правонарушения и прошли оценку степени опасности, которую они представляют.

