



Законопроект о "разумности" подготовлен к первому чтению: оппозиция в ярости

Законопроект о "причине разумности" может быть вынесен на голосование в первом чтении после того, как его одобрила законодательная комиссия Кнессета.



Обсуждения по этому поводу проводились в течение последних девяти дней, несмотря на критику со стороны оппозиции.



В Кнессете из-за законопроекта произошла словесная перепалка, из-за которой из зала были выведены несколько членов оппозиции. Все возражения были отклонены.

קרב צעקות בוועדת החוקה: רוטמן החל בהצבעה על צמצום עילת הסבירות - ועורר זעם מצד חברי האופוזיציה. 5 ח"כים הוצאו@yaara_shapira pic.twitter.com/tJI0DTddlZ — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2023