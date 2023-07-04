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Законопроект о "разумности" подготовлен к первому чтению: оппозиция в ярости
04.07.2023 16:56 Алина Груднева

Законопроект о "разумности" подготовлен к первому чтению: оппозиция в ярости

Законопроект о "причине разумности" может быть вынесен на голосование в первом чтении после того, как его одобрила законодательная комиссия Кнессета.

Обсуждения по этому поводу проводились в течение последних девяти дней, несмотря на критику со стороны оппозиции.

В Кнессете из-за законопроекта произошла словесная перепалка, из-за которой из зала были выведены несколько членов оппозиции. Все возражения были отклонены.


Ситуацию также прокомментировали лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц, раскритиковав продвижение коалицией этого законопроекта.

"Сегодняшнее голосование в законодательной комиссии — вопиющий односторонний шаг, который наносит ущерб гражданам Израиля и разрывает нацию на части", — сказали они.

Главы "Еш Атид" и "Махане-Мамлахти" подчеркнули, что все еще возможно "достичь соглашений, чтобы внести изменения в судебную систему на благо граждан Израиля, а не во имя тирании большинства и коррумпированных назначений".

"Этот закон предназначен не для защиты граждан, а для защиты политиков", — сказали Лапид и Ганц.

Напомним, 25 июня законодательная комиссия во главе с депутатом Симхой Ротманом собралась для обсуждения поправки, текст которой предлагает добавить параграф в статью 15 Основного закона, который гласит: "Имеющие право судить по закону, включая БАГАЦ, не будут обсуждать или издавать приказ против правительства, премьер-министра, министра или любого другого выборного должностного лица, как то будет определено законом, относительно разумности их решения".

 

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