



Законопроект о "разумности": коалиция обсуждает компромисс в ходе голосования

Даже во время голосования члены коалиции перемещаются по залу, а 12-й канал утверждает, что министры обсуждают какой-то компромисс в последнюю минуту.



Не указывая источник, телеканал сообщает, что министр юстиции Ярив Левин находится в авангарде оппозиции любому такому шагу, а министр обороны Йоав Галант находится в центре усилий.



В нем утверждается, что представители коалиции даже консультировались с экспертами по правовым вопросам о процедурных возможностях достижения компромисса даже во время голосования по законопроекту.



Пока коалиция голосует против потока оговорок к закону, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сидит в зале с Левином и Итамаром Бен-Гвиром по одну сторону от него и Мири Регев по другую. Затем он встает и выходит из комнаты, где, как говорят, консультируется с Арье Дери.



Тем временем источники в коалиции и оппозиции обвиняют друг друга в провале компромиссных переговоров. Источники в оппозиции говорят, что Нетаниягу хотел компромисса, но его удержала угроза Левина развалить коалицию.



Источники в коалиции говорят, что Лапид был готов к соглашению, но лидеры протеста против правовой реформы отговорили его.

