



Законопроект о расширении административного задержания будет внесен в Кнессет

Законопроект, который должен быть внесен в Кнессет, предоставит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия, чтобы направлять полицию на принятие широкомасштабных мер против подозреваемых, которым не было предъявлено обвинение в каком-либо преступлении, включая тюремное заключение на неопределенный срок.



Предложение позволит Бен-Гвиру выносить постановления о задержании на срок до шести месяцев с возможностью продления в отношении отдельных лиц и ограничивать передвижения подозреваемых, общение и доступ к работе или международным поездкам без необходимости предъявления обвинений или представления доказательств их вины или опасности для общества.



Предложенный законопроект должен быть подан депутатом партии "Оцма Иегудит" Цвикой Фогелем, председателем комиссии Кнессета по национальной безопасности, сообщили в новостях 12 канала в воскресенье, 11 июня. Внеся законопроект от комитета, а не в качестве частной инициативы, "Оцма Иегудит" сможет пропустить предварительные шаги, которые позволили бы юридическому советнику правительства выдвинуть возражения.



Правовая осуществимость применения административного задержания для борьбы с преступностью неясна. Бен-Гвир уже поссорился с Бахарав-Миарой из-за блокирование нескольких его инициатив.



Согласно законопроекту, Бен-Гвир сможет санкционировать административное задержание на срок до шести месяцев по запросу комиссара полиции и с одобрения прокурора. Спорная практика административных задержаний, которая в настоящее время используется в отношении подозреваемых в терроризме, позволяет содержать под стражей без предъявления обвинения в течение шести месяцев с последующим продлением на неопределенный срок, в то же время позволяя военной прокуратуре лишать подозреваемых возможности ознакомиться с уликами против них. .



Согласно предложению, механизм может быть использован против кого угодно, "если министр убежден, что обществу будет причинен вред, если подозреваемые не будут находиться под стражей".



Помимо тюрьмы, другие санкции в наборе инструментов министра будут включать в себя возможность ограничивать выбор места жительства, перемещение и пользование интернетом. Также может быть ограничен круг лиц, с которыми подозреваемый может разговаривать, покупки, получение и оказание услуг.



Механизм административного задержания в основном используется против палестинцев, подозреваемых в терроризме, но также применялся против еврейских экстремистов, что делает его использование постоянной мишенью для недовольства Бен-Гвира.



По данным телеканала, офис Бен-Гвира подтвердил это предложение и назвал его крайней мерой, вызванной неспособностью правоохранительных органов бороться с преступностью с помощью существующих инструментов.

