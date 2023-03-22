Новости » Политика
Законопроект о незаконном оружии одобрен для голосования в Кнессете
22.03.2023 13:01 Алина Груднева

Законопроект о незаконном оружии одобрен для голосования в Кнессете


Законопроект о распространении незаконного огнестрельного оружия в арабском секторе одобрен для рассмотрения во втором и третьем чтениях.

Это произошло в среду, 22 марта, на заседании законодательной комиссии.

По словам представителя комиссии, все возражения против принятия этого закона были отклонены. Законопроект был единогласно одобрен для его дальнейшей передачи на голосование во втором и третьем чтениях.

Теперь у Кнессета есть меньше полутора недель для его принятия до весенних каникул.

Если его одобрят, правоохранители без постановления судьи или одобрения главы полиции смогут обыскивать дома, в которых подозревается хранение незаконного оружия.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы