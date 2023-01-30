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Законопроект о лишении гражданства террористов принят в первом чтении
30.01.2023 20:53 Ольга Белозерова

Законопроект о лишении гражданства террористов принят в первом чтении

Законопроект о лишении израильского гражданства террористов, получивших денежную компенсацию от ПА, прошел первое чтение в Кнессете.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Законопроект поддержали 89 депутатов, что говорит о его поддержке со стороны коалиции и оппозиции. 

Согласно предложенному законопроекту, любой террорист, который был осужден и заключен в тюрьму, может быть лишен израильского гражданства или вида на жительство и депортирован в Палестинскую автономию, если террорист получил какие-либо средства от ПА. 

Предложение о лишении гражданства, согласно законопроекту, будет вноситься министром внутренних дел. У министра юстиции будет семь дней для ответа, а у суда - 30 дней. 

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