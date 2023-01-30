



Законопроект о лишении гражданства террористов принят в первом чтении

Законопроект о лишении израильского гражданства террористов, получивших денежную компенсацию от ПА, прошел первое чтение в Кнессете.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Законопроект поддержали 89 депутатов, что говорит о его поддержке со стороны коалиции и оппозиции.



Согласно предложенному законопроекту, любой террорист, который был осужден и заключен в тюрьму, может быть лишен израильского гражданства или вида на жительство и депортирован в Палестинскую автономию, если террорист получил какие-либо средства от ПА.



Предложение о лишении гражданства, согласно законопроекту, будет вноситься министром внутренних дел. У министра юстиции будет семь дней для ответа, а у суда - 30 дней.