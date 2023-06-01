



Законопроект о финансировании НПО снят с повестки под иностранным давлением

Посол США в Израиле Том Найдс на прошлой неделе направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором призвал его не продвигать закон, который значительно ограничил бы возможности израильских групп гражданского общества принимать пожертвования от иностранных правительств, сообщает новостной сайт Axios.



Правительство сняло законопроект с повестки дня в воскресенье после сообщений об оппозиции со стороны иностранных правительств, в том числе из США, Франции и Германии.



В отчете Axios со ссылкой на официальных лиц США и Израиля говорится, что среди возражающих голосов было письмо непосредственно от Найдса к Нетаниягу.



В сообщении говорится, что в дополнение к письму Найдс и другие американские дипломаты в течение нескольких недель работали в частном порядке, чтобы убедить израильское правительство отказаться от законопроекта.



В законопроекте говорится, что любая некоммерческая группа, которая занимается общественной защитой за два года до или после получения пожертвования от иностранного правительства, потеряет свой статус и больше не будет иметь права на налоговые льготы. Кроме того, эти некоммерческие организации будут облагаться 65-процентным подоходным налогом.



Законопроект рассматривается как удар по группам левого толка, которых правое правительство Нетаниягу считает своими противниками.

