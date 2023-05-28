



Законопроект о финансировании НГО из-за рубежа тихо похоронят



Рассмотрение законопроекта Ликуда, направленного против иностранного финансирования НПО, будет отложен на фоне бурных протестов.



Предлагаемый закон, который радикально ограничит пожертвования правозащитным группам, будет "пересмотрен", говорит дипломатический источник - после возмущения союзников Израиля, включая США, Францию, Германию.



Спорный законопроект, который значительно ограничит возможности израильских “групп гражданского общества” принимать пожертвования от иностранных правительств, как сообщается, будет отложен, по крайней мере, временно, после резкой критики со стороны ключевых союзников Израиля, включая США, Германию и Францию.



Ссылаясь на "дипломатический источник", несколько СМИ сообщили в субботу, что предложенный закон не будет вынесен в воскресенье на рассмотрение высокопоставленной министерской комиссии Кнессета по законодательству.



Законопроект, разработанный депутатом от Ликуда Ариэлем Калнером, будет "пересмотрен в свете озабоченности, выраженной несколькими странами", сказал источник, на который ссылается Walla.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу лично участвует в подготовке ответа Израиля на возражения, поданные в канцелярию премьер-министра и министерство иностранных дел, сообщил в четверг 13 каналу высокопоставленный дипломатический чиновник.



Согласно законопроекту, любая некоммерческая группа, которая занимается общественной пропагандой за два года до или после получения пожертвования от иностранного правительства, потеряет статус общественного учреждения и больше не будет иметь права на налоговые льготы. Кроме того, эти некоммерческие организации будут обложены 65-процентным подоходным налогом.



Законопроект, вероятно, подорвет способность правозащитных организаций работать в Израиле и на территориях, поскольку многие из них зависят от финансирования со стороны иностранных правительств.



Считается, что эта акция направлена против левых групп, которые правое правительство Нетаниягу считает своими противниками.



“Правозащитные организации” - такие как "Бецелем", "Шоврим Штика" и Новый израильский фонд - уже давно являются мишенью для израильских правых за их разоблачения предполагаемых нарушений прав человека Израиля в отношении палестинцев.



Правые законодатели часто ссылались на иностранное финансирование таких групп, чтобы лишить их легитимности и представить в качестве инструментов иностранного вмешательства во внутренние дела Израиля.