



Законопроект Маоза запрещает преподавание сексуальной ориентации до 9-го класса

Крайне правый заместитель министра Ави Маоз представил в четверг законопроект, запрещающий школам преподавать уроки сексуальной ориентации и гендерной идентичности до 9-го класса, и даже тогда они будут разрешены только при соблюдении строгих условий.



Маоз возглавляет фракцию "Ноам", выступающую против ЛГБТК, и представленную в Кнессете одним депутатом. В новом правительстве ему были предоставлены полномочия управления всеми внешними программами в школах.



Его "Закон о правах учащихся" разрешает в средних школах преподавать сексуальную и гендерную идентичность только в том случае, если директор представит подробное обоснование необходимости таких уроков. Родители в соответствующем классе должны быть уведомлены заранее, и по крайней мере 75 процентов из них должны одобрить введение уроков в программу. Кроме того, все ученики в классе должны дать согласие на посещение этих уроков.



Согласно действующим правилам, вопросы сексуальной ориентации могут преподаваться в 7-м классе, и ни одно из вышеупомянутых условий не требуется.

В резюме своего законопроекта Маоз написал, что его цель — "предотвратить необратимый ущерб для учащихся".



На просьбу прокомментировать закон офис министра образования Йоава Киша отказался сделать это напрямую, но сказал, что ни один закон, касающийся системы образования, не будет продвигаться правящей коалицией без его одобрения.



Ассоциация "Агуда" за равенство ЛГБТК в Израиле раскритиковала законопроект, заявив, что "каждый родитель в Израиле должен быть обеспокоен, когда Ави Маоз пытается взять под контроль образование егоребенка. Цель этого законопроекта — напугать и заклеймить ЛГБТК-сообщество как врага, которого следует избегать, используя ту же тактику, которую использовали величайшие гомофобы в истории.



"Любой вред, причиненный ЛГБТ-молодежи, даже малейший, будет встречен беспрецедентной реакцией", — заявила "Агуда", добавив, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и Киш должны продемонстрировать, что они имели в виду то, что говорили, когда обещали не допустить никакого вреда сообществу ЛГБТК после назначения Маоза.



Hoshen, образовательная организация ЛГБТК, которая проводит многие уроки сексуальной идентичности в школах, охарактеризовала законопроект Маоза как "зло". Группа призвала премьер-министра и министра образования публично выступить против законопроекта.

