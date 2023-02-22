



"Законопроект Дери" прошел предварительное чтение: 62/53

Кнессет продвигает законопроект, который позволит лидеру ШАС Арье Дери вернуться на пост министра через несколько недель после того, как БАГАЦ признал два его министерских назначения "необоснованными" из-за прошлых правонарушений.



Инициированный депутатом ШАС Моше Арбелем, законопроект устраняет судебный надзор за назначениями министров и открывает премьер-министру Биньямину Нетаниягу возможность повторно назначить Дери после того, как суд и юридический советник правительства вынудили его отправить лидера ШАСв отставку в прошлом месяце.



Законопроект прошел предварительное чтение с результатом 62 голоса "за" и 53 "против" и будет направлен для дальнейшей обработки и подготовки следующим трем обязательным чтениям в Кнессете.



Сам Дери на голосовании отсутствовал.

