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Законодательная комиссия одобрила законопроект Левина и Бен-Гвира
18.09.2023 13:27 Алина Груднева

Законодательная комиссия одобрила законопроект Левина и Бен-Гвира

Днем, 18 сентября, законодательная комиссия Кнессета одобрила законопроект, позволяющий полиции использовать камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, установленные в общественных местах, для обнаружения подозреваемых.

Напомним, что инициатива была выдвинута министром юстиции Яривом Левиным и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

Ранее глава полиции Коби Шабтай заверил, что этот необходимым для борьбы с насилием в арабском секторе инструмент будет использоваться только в крайних случаях, а за неправомерное его применение будут накладываться штрафные санкции.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение в Кнессет.

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