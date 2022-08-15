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Законодатели США встретятся с президентом Тайваня
15.08.2022 09:33 Ольга Белозерова

Законодатели США встретятся с президентом Тайваня

Сегодня законодатели из США должны встретиться с президентом Тайваня.

Делегация Конгресса из пяти человек во главе с сенатором Эдом Марки из Массачусетса должна провести встречу с президентом Цай Инвэнь в понедельник утром, 15 августа, сообщает Times of Israel.

В посольстве Вашингтона заявили, что визит конгрессменов посвящен торговле, региональной безопасности и вопросам изменения климата.

Необъявленный визит американских законодателей на остров состоится спустя около двух недель после скандальной поездки Нэнси Пелоси на Тайвань. 

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