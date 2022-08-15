



Законодатели США встретятся с президентом Тайваня

Сегодня законодатели из США должны встретиться с президентом Тайваня.



Делегация Конгресса из пяти человек во главе с сенатором Эдом Марки из Массачусетса должна провести встречу с президентом Цай Инвэнь в понедельник утром, 15 августа, сообщает Times of Israel.



В посольстве Вашингтона заявили, что визит конгрессменов посвящен торговле, региональной безопасности и вопросам изменения климата.



Необъявленный визит американских законодателей на остров состоится спустя около двух недель после скандальной поездки Нэнси Пелоси на Тайвань.