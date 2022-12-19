



Законодатели-харедим отказываются от требования поправок в Законе о возвращении

Две харедимские партии в Кнессете, ШАС и “Яадут а-Тора”, отказались от своего требования, чтобы новое правительство Нетаниягу ужесточило иммиграционные законы Израиля, внеся поправки в Закон о возвращении.



Правые и религиозные союзники “Ликуд” призывали новое правительство внести поправки в Закон страны о возвращении, который гарантирует евреям во всем мире право иммигрировать в еврейское государство и получить гражданство. В частности, законодатели настаивали на том, чтобы “Ликуд” согласился отменить поправку 1970 года к закону, которая распространяет право на возвращение на нееврейских супругов еврейских иммигрантов и на нееврейских внуков евреев.



Некоторые правые предупреждают , что эта поправка угрожает еврейскому характеру Израиля, учитывая высокий уровень иммиграции неевреев, достигающий 75% из некоторых стран Восточной Европы. “Ликуд”, однако, опасается, что любые изменения в законе могут оттолкнуть евреев диаспоры и побудить избирателей-иммигрантов вступить в партию Авидгора Либермана НДИ, в состав которой в значительной степени входят русскоязычные иммигранты.



На прошлой неделе сообщалось, что ШАС и “Яадут а-Тора” предлагают компромисс, согласно которому нееврейским иммигрантам будет предоставлен статус постоянного проживания, а не полное гражданство, это предложение “Ликуд” отклонил.



Теперь законодатели-харедим поддержали требование “Ликуд” не брать на себя никаких обязательств по изменению Закона о возвращении.

Вместо договора, обязывающего правительство внести поправки в Закон о возвращении, соглашения коалиции потребуют создания комитета для расследования этого вопроса и представления результатов правительству.