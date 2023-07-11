



Закон об "основании разумности" готовят ко второму и третьему чтениям

Днем, 11 июля, члены законодательной комиссии Кнессета собрались для того, чтобы подготовить законопроект об ограничении "оснований разумности" к голосованию во втором и третьем чтениях.



В ночь на вторник он прошел после многочасовой дискуссии на пленуме Кнессета в первом чтении.



Лидер оппозиции Яир Лапид считает, что этот законопроект в случае его принятия, нанесет ущерб экономике Израиля и сделает страну "более слабой, бедной и еще более разделенной".



"Каждый гражданин прочувствует последствия на своем кармане", — возмутился он.