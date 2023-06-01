



Закон об иностранных медицинских лицензиях прошел предварительное слушание

Законопроект, направленный на облегчение процесса абсорбции репатриантов путем автоматического признания профессиональных лицензий в области медицины в соответствии с правилами Европейского Союза, прошел предварительное голосование в Кнессете в среду. Механизм автоматического признания успешно работает в Европе уже более десяти лет и принес экономические и социальные выгоды 28 странам, в которых проживает около 500 миллионов человек.



Депутат Кнессета Дан Илуз от ”Ликуд”, инициировавший законопроект, выразил надежду, что это изменение облегчит интеграцию новых репатриантов. Он заявил, что “репатриация в Государство Израиль является сионистской ценностью высшего порядка, и Государство Израиль должно обеспечить комфортный и мягкий прием каждому еврею, решившему вернуться на землю своих предков”. Илуз также упомянул, что одним из основных препятствий для репатриации и абсорбции является процесс признания профессиональных лицензий и что многие репатрианты не могут успешно абсорбироваться и возвращаются в свои страны происхождения после того, как отказались от признания своих лицензий.



Депутат подчеркнул, что этот законопроект направлен на решение этой проблемы и облегчение интеграции репатриантов в израильское общество. Если законопроект станет законом, практикующим врачам-репатриантам будет легче получить признание их профессиональных лицензий в области медицины в соответствии с правилами Европейского Союза. Есть надежда, что это облегчит абсорбцию и будет стимулировать иммиграцию.



Система автоматического признания профессиональных квалификаций ЕС охватывает семь отраслевых профессий: медсестер, акушерок, врачей, стоматологов, фармацевтов, ветеринарных хирургов и архитекторов. Чтобы европеец мог работать в другой стране ЕС, специалисты должны обратиться в орган, который курирует их профессию в этой стране, для признания их квалификации.