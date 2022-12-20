



Закон о Возвращении. "Компромисс" по пункту о внуках



В конце срока мандата Нетаниягу на формирование правительства, похоже, будет достигнут компромисс по пункту о внуках Закона о Возвращении.



До создания правительства - еще одна дискуссия остается пока без консенсуса, и речь идет о пункте о внуках в Законе о возвращении, который позволяет евреям третьего поколения репатриироваться в Израиль в качестве нового репатрианта и пользоваться целым рядом прав и льгот.



С учетом разногласий внутри фракции Ликуда по этому вопросу, на коалиционных переговорах представители партии сообщили партнерам, что отмена пункта о внуках - очень проблематичное требование, которое не будет принято обществом, и поэтому следует рассмотреть более умеренные альтернативы. В Ликуде предложили включить в соглашения пункт о создании специального комитета, который будет обсуждать положение о внуках и формулировать выводы в течение срока полномочий правительства.





В ходе обсуждения этой темы было выдвинуто еще одно предложение, согласно которому внукам евреев, желающих переехать в Израиль, будет предоставлен статус постоянного резидента, а не гражданина. Эта идея была отвергнута Ликудом, и требование договориться о создании комитета вновь вышло на первый план. Яадут А-Тора склонна не настаивать на требовании отменить пункт о внуках и принять предложение Ликуда.



Однако Яадут А-Тора не понравились публикации в прессе, согласно которым они готовы пойти на компромисс. "Мы не принимаем попытку представить дело таким образом, будто ультраортодоксы - отступники и готовы уступить в вопросе предоставления израильского гражданства неевреям, в отличие от религиозного сионизма, который, якобы, стоит на своих принципах", - заявил один из представителей партии лидерам будущей оппозиции.

