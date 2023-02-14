



Закон о лишении гражданства террористов вынесен на окончательное чтение

Получивший широкую поддержку законопроект об аннулировании гражданства осужденных террористов, получающих средства Палестинской администрации за свои преступления, одобрен специальной комиссией Кнессета по этому вопросу во втором и третьем чтениях в Кнессете. Палестинская администрация регулярно выплачивает стипендии осужденным террористам, и закон также распространяется на организации, которые выплачивают пособия от имени ПА. Законопроект неприменим к еврейским террористам.



Законопроект распространяется как на граждан Израиля, так и на постоянных жителей, заключенных в тюрьму по обвинению в терроризме или пособничестве терроризму, и позволяет министру внутренних дел аннулировать их гражданский статус после слушания. Законопроект также расширяет возможности лишения гражданства лиц, не имеющих второго гражданства, при условии, что они имеют статус постоянного жителя за пределами Израиля. После аннулирования гражданства человеку будет отказано во въезде в Израиль.



Высокопоставленный чиновник министерства юстиции выразил обеспокоенность по поводу законности законопроекта специальной комиссии Кнессета, занимающейся подготовкой закона.



“Это предложение непростое и сопряжено с юридическими трудностями”, — заявила коллегии перед голосованием Авиталь Штернберг, старший юрисконсульт по публичному праву в Министерстве юстиции.



Депутат Кнессета от “Ликуд” и председатель специального комитета Офир Кац отверг юридическую критику.



“Ответственность за предотвращение следующего нападения в конечном итоге лежит на нас, выборных должностных лицах, а не на каком-либо юристе”, – сказал он комитету.



Законопроект уже прошел предварительное и первое чтения в Кнессете при широкой поддержке депутатов как от коалиции, так и от оппозиции, что является редким случаем на фоне ожесточенной битвы между двумя лагерями.