Закон о бюджете прошел в первом чтении: Галант бойкотировал голосование
Вечером, 27 марта, закон о бюджете прошел в первом чтении на пленуме Кнессета.
Его поддержало большинство депутатов, 63 человека.
Министр оборон Йоав Галант не пришел на пленум, в ходе которого проводилось голосование.
Напомним, что накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что увольняет его.
Сегодня источники сообщили, что глава правительства предложил Галанту уйти из Кнессета в рамках "норвежского закона", чтобы сохранить за собой пост главы оборонного ведомства.