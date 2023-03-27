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Закон о бюджете прошел в первом чтении: Галант бойкотировал голосование
27.03.2023 19:03 Алина Груднева

Закон о бюджете прошел в первом чтении: Галант бойкотировал голосование

Вечером, 27 марта, закон о бюджете прошел в первом чтении на пленуме Кнессета.

Его поддержало большинство депутатов, 63 человека.

Министр оборон Йоав Галант не пришел на пленум, в ходе которого проводилось голосование.

Напомним, что накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что увольняет его.

Сегодня источники сообщили, что глава правительства предложил Галанту уйти из Кнессета в рамках "норвежского закона", чтобы сохранить за собой пост главы оборонного ведомства.

 

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