



"Закон Дери-Смотрича" вынесут на рассмотрение во втором и третьем чтениях

В четверг, 22 декабря, комиссия Кнессета под председательством Шломо Караи одобрила вынесение на голосование во втором и третьем чтениях поправки к основному закону: "правительство" - дополнительный министр в министерстве и компетенция министров.



Голосование состоится в понедельник, 26 декабря.



Если поправки пройдут второе и третье чтение, закон вступит в силу немедленно.



Этот шаг предоставит полномочия Бецалелю Смотричу в качестве дополнительного министра в министерстве обороны и квалифицирует назначение Арье Дери в качестве министра в правительстве.



В первом чтении "закон Дери-Смотрича" был одобрен 16 декабря.



