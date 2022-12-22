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"Закон Дери-Смотрича" вынесут на рассмотрение во втором и третьем чтениях
22.12.2022 15:00 Алина Груднева

"Закон Дери-Смотрича" вынесут на рассмотрение во втором и третьем чтениях

В четверг, 22 декабря, комиссия Кнессета под председательством Шломо Караи одобрила вынесение на голосование во втором и третьем чтениях поправки к основному закону: "правительство" - дополнительный министр в министерстве и компетенция министров.  

Голосование состоится в понедельник, 26 декабря.

Если поправки пройдут второе и третье чтение, закон вступит в силу немедленно.

Этот шаг предоставит полномочия Бецалелю Смотричу в качестве дополнительного министра в министерстве обороны и квалифицирует назначение Арье Дери в качестве министра в правительстве.

В первом чтении "закон Дери-Смотрича" был одобрен 16 декабря.

 

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