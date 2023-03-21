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Закон Дери 2.0 прошел первое чтение в Кнессете
21.03.2023 09:13 Наталья Богинская

Закон Дери 2.0 прошел первое чтение в Кнессете

Законопроект, именуемый “законом Дери”, который ограничивает судебное вмешательство БАГАЦа при назначении министров, прошел первое чтение в зале Кнессета в понедельник вечером. 

Законопроект назван в честь председателя IFC Арье Дери, который был назначен министром здравоохранения и внутренних дел, несмотря на условные сроки тюремного заключения. Поправкой к Основному закону был принят первый “Закон Дери”, позволяющий ему занять эти должности.

“За” проголосовали 63 депутата, “против” – 55. 

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