



“Закон Дери 2.0” направлен на первое чтение в Кнессете

Законопроект, известный как “Закон Дери 2”, призванный позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу повторно назначить председателя ШАС Арье Дери министром здравоохранения и внутренних дел, прошел голосование в комитете Кнессета в среду утром и теперь будет направлен на рассмотрение пленума Кнессета в первом чтении.



Законопроект представляет собой поправку к Основному закону о Правительстве. Его цель – дать Нетаниягу возможность восстановить Дери в должности после того, как в прошлом месяце БАГАЦ постановил, что назначение Дери министром здравоохранения и внутренних дел было “крайне необоснованным”.



Сторонники законопроекта утверждают, что решение БАГАЦа было неправомерным вмешательством в политические решения. Противники закона утверждают, что этот закон предназначен для личных политических целей и является нарушением конституционных и законодательных полномочий Кнессета.

Юрисконсульт комитета считает, что по этой причине БАГАЦ может отменить поправку и во избежание этого предлагает депутатам решить, что она будет применяться только со следующего правительства.



“Закон Дери” связан с предложенными коалицией правовыми реформами. Одно из положений реформы заключается в том, что БАГАЦ не может отменять поправки к Основным законам. Коалиция, скорее всего, сначала примет этот закон, и тогда Высокий суд не сможет рассматривать апелляции на “закон Дери”, который является поправкой к Основному закону.



Параллельно с этим в среду утром комитет Кнессета по вопросам внутренних дел провел заседание по Закону о подарках, который позволит государственным служащим получать финансирование на медицинские и юридические цели. Это будет включать примерно 4 миллиона шекелей, которые были собраны с помощью краудфандинга для оплаты судебных издержек Нетаниягу. Законопроект готовится к первому чтению на пленуме.

