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Заключенный в тюрьму экс-премьер Малайзии просит о помиловании
06.09.2022 02:30 Ольга Белозерова

Заключенный в тюрьму экс-премьер Малайзии просит о помиловании

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, заключенный в тюрьму, обратился к королю с просьбой о помиловании.

Об этом заявил спикер малазийского парламента Азхара Азизана Харуна, сообщает The Manila Times.

По его словам, просьба о помиловании была подана в прошлую пятницу, менее чем через две недели после того, как экс-премьер начал отбывать 12-летний тюремный срок. Ранее Наджиб Разак проиграл свою последнюю апелляцию по делу о взяточничестве, связанном с разграблением госфонда 1Malaysia Development Berhad.

 

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