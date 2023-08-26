



Заключайте не пари, а договоры о закупке: Скандал в МО Украины набирает обороты

Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату Верховной Рады и журналисту "Украинской правды".



В ответ председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина предложила министру обороны Алексею Резникову до утра 28 августа опровергнуть информацию о закупках "зимних" курток для военных или подать в отставку.



"Если не опровергнете – вы уходите в отставку. Опровергнете – я сложу мандат сразу после принятия закона о восстановлении публичного декларирования состояния чиновников, в том числе военкомов и горе-закупщиков для армии, против последнего выступаете вы лично", – заявила депутат.



Журналист Михаил Ткач также ответил министру обороны.



“Заключайте не пари, господин министр. Заключайте договоры о закупке по рыночным ценам и не с родственниками "слуг народа", – написал он.