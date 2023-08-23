Заклеили рты: возле дома Эстер Хайют прошла очередная акция протеста
В среду, 23 августа, активисты организации "Им Тирцу" провели очередную акцию протеста возле дома председателя БАГАЦа Эстер Хайют.
Демонстранты заклеили себе рты, вывесили плакаты и объявили о ее конфликте интересов.
"Мириться с диктатурой БАГАЦа больше невозможно", - сказал один из организаторов Джерафи Матан.
По его словам, Высший Суд Справедливости одобряет деятельность протестных и левых организаций, в то время как "затыкает рты" правым.
די לסתימת הפיות של אסתר חיות! pic.twitter.com/M5TGbwdtjS— תנועת אם תרצו (@ImTirtzu) August 23, 2023