



Заклеили рты: возле дома Эстер Хайют прошла очередная акция протеста

В среду, 23 августа, активисты организации "Им Тирцу" провели очередную акцию протеста возле дома председателя БАГАЦа Эстер Хайют.



Демонстранты заклеили себе рты, вывесили плакаты и объявили о ее конфликте интересов.



"Мириться с диктатурой БАГАЦа больше невозможно", - сказал один из организаторов Джерафи Матан.



По его словам, Высший Суд Справедливости одобряет деятельность протестных и левых организаций, в то время как "затыкает рты" правым.



