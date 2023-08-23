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Заклеили рты: возле дома Эстер Хайют прошла очередная акция протеста
23.08.2023 14:01 Алина Груднева

Заклеили рты: возле дома Эстер Хайют прошла очередная акция протеста

В среду, 23 августа, активисты организации "Им Тирцу" провели очередную акцию протеста возле дома председателя БАГАЦа Эстер Хайют.

Демонстранты заклеили себе рты, вывесили плакаты и объявили о ее конфликте интересов.

"Мириться с диктатурой БАГАЦа больше невозможно", - сказал один из организаторов Джерафи Матан.

По его словам, Высший Суд Справедливости одобряет деятельность протестных и левых организаций, в то время как "затыкает рты" правым.

 

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