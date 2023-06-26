



ЦАХАЛ закупит 2800 автоматических винтовок Micro Tavor

Министерство обороны закупит у IWI - Israel Weapons Industries 2800 винтовок типа Micro Tavor на общую сумму около 10,5 млн шекелей. Генеральный директор Министерства обороны полковник (в отставке) Эяль Замир одобрил закупку оружия, которое будет поставлено пехотным бригадам Нахаль, Голани и Гивати.



Винтовка Micro Tavor используется в регулярных и резервных боевых частях АОИ с 2006 года. Это винтовка булл-пап (в которой магазин расположен за спусковым механизмом) с длинным стволом, обеспечивающим большую точность, хотя эргономическая общая длина оружия уменьшена, позволяя солдату поддерживать высокий уровень действий в городской местности, не подвергая себя опасности.



Текущий заказ на модель Micro Tavor под патроны 5,56x45 мм с длиной ствола 380 мм и 419 мм, с планками Пикатини, позволяющими использовать насадки, помогающие пользователю в любых боевых ситуациях.



Этот заказ должен быть добавлен к другим заказам, которые IWI поставляет Армии обороны Израиля, таким как пулеметы Negev и 40-мм гранатометы, которые также могут быть установлены на Micro Tavor.



Заместитель директора и главный исполнительный директор Министерства обороны Зеэв Ландау прокомментировал: “В эти дни мы совершенствуем вооружение пехотных бригад. Заказ новых Micro Tavor от израильской компании IWI является выражением уверенности в израильской военной промышленности и поможет компании начать свою деятельность на новом заводе, который будет построен в Кирьят-Гате в ближайшие месяцы”.



