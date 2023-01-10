



“Зайка моя”: Филипп Киркоров обратился к Владимиру Зеленскому

Указ президента Украины о введении персональных санкций против 119 граждан Украины и России, был опубликован на его официальном сайте. В числе деятелей оказался бывший коллега В. А. Зеленского – Филипп Киркоров. На эту тему народный артист России отозвался весьма язвительно:



«Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список мистера Зеленского. Спасибо Вам за признание моего таланта, моей значимости и популярности. История уже проходила подобных «лидеров», в 45 году отошедших в мир иной, но встретивших своих последователей через 80 лет. Культуру, песни, произведения литературы как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить, пора бы это понять и принять».

Он также обратился к президенту Украины:



«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и страну, которую ему доверили, к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей из Украины. К сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя?»



Помимо этого Киркоров опубликовал отрывок из фильма, где дает подзатыльник бывшему комику под строки «Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь, в волосы твои окунусь».



Многие коллеги (например Лера Кудрявцева и Анна Нетребко) поддержали исполнителя хитов “Снег”, “Жестокая любовь” и “Цвет настроения синий”.